MN - Gerry Cardinale ha lasciato Casa Milan
Secondo quanto riferisce l'inviato di Milannews.it a Casa Milan, Gerry Cardinale ha lasciato poco fa la sede rossonera. Dopo essere stato questa mattina a Milanello dove ha incontrato l'ad Furlani, il ds Tare, Ibrahimovic, Allegri e la squadra, il numero uno di RedBird è stato anche in via Aldo Rossi dove ha pranzato con lo svedese e il CFO Cocirio e ha incontrato i dipendenti. Cardinale è ripartito e ha lasciato Milano.
CARDINALE, MATTINATA A MILANELLO
Questa mattina Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Max Allegri e alla squadra milanista. Il proprietario del club di via Aldo Rossi non si vedeva nel Centro Sportivo di Carnago da ben 513 giorni: l'ultima volta prima di oggi risaliva infatti al 26 agosto 2024.
