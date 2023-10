MN - Il Milan rientrerà a Milano in serata dopo la partita

vedi letture

Questa sera alle 21 il Milan è atteso al Marassi di Genova per sfidare il Genoa di Alberto Gilardino. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it i rossoneri, al termine della gara, rientreranno in città subito in aereo nel corso della serata. Poi i giocatori convocati dalle nazionali partiranno tutti nelle ore successive per raggiungere i rispettivi ritiri.