MN - Infortunio La Mantia: ecco l’esito degli esami MilanNews.it
Oggi alle 19:20News
di Andrea La Manna

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista Simon La Mantia,  durante la gara del campionato Primavera Milan-Cesena svoltasi sabato scorso, ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro che ha comportato un danno capsulo legamentoso. Dopo una prima fase di cure volte a ridurre il gonfiore dell’articolazione verrà rivalutato dallo specialista ortopedico. Dopo il consulto medico si deciderà se sottoporlo ad intervento chirurgico, possibilità che al momento esiste. 

Di Lorenzo De Angelis e Antonio Vitiello

IL TABELLINO

MILAN-CESENA 7-2

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli (32'st Vechiu), Colombo, Zukić, Perera; La Mantia (5' Mancioppi), Pandolfi, Plazzotta (32'st Tartaglia); Scotti, Lontani (41'st Castiello), Ossola. A disp.: Bianchi; Angelicchio, Castiello, Cissé, Cullotta, Di Siena, Pagliei, Zaramella. All.: Renna. 

CESENA (4-3-1-2): Gianfanti; Abbondanza (33'st Sanaj), Ribello, Kebbeh, Mattioli; Domeniconi, Poletti (20'st Zamagni), Carbone (20'st Papa Wade); Tosku (39'st Lantignotti); Rossetti (33'st Biguzzi), Galvagno. A disp.: Antonini, Giunti; Baietta, Berti, Casadei, Gabriele. All.: Campedelli. 

Arbitro: Castellano di Nichelino
Gol: 18' Lontani (M), 26' Lontani (M), 43' Ossola (M), 45' Galvagno (C), 38'st Lontani (M), 41'st Mancioppi (M), 43'st Galvagno (C), 44'st aut. Ribello (M), 50'st Castiello (M).
Ammoniti: 6'st Poletti (C), 15'st Ribello (C), 24'st Rossetti (C). 