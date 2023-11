MN - La fisiatra Bertelé mette in guardia dai carichi di potenziamento muscolare eccessivi sui calciatori giovani

I tanti infortuni muscolari del Milan, quest’anno come nelle passate stagioni, sono forte oggetto di discussione in questo periodo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva la Dottoressa Laura Bertelè, medico ortopedico e fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria per cercare di fare chiarezza su una situazione che ha evidentemente tantissime variabili e tanti punti poco chiari.

I campionati di alto livello sono segnati sempre più da infortuni muscolari: come se lo spiega?

“Io mi interesso di calcio da fisiatra. Ho seguito vari sportivi di alto livello e mi sembra che nel calcio venga utilizzato un tipo di preparazione atletica e rinforzo muscolare assolutamente squilibrato. Soprattutto il discorso è in base all’età: se noi facciamo potenziamento muscolare ad una struttura vertebrale in particolare già strutturata è un conto, ma se facciamo potenziamento muscolare intenso quando le vertebre sono ancora cartilaginee, i tendini si inseriscono su ossa quindi non particolarmente stabili, si creano dei danni che diventano cronici che diventano permanenti. Ad esempio un eccesso di carico sulla colonna vertebrale in fase di adolescenza provoca delle ernie intraspongiose, deformazioni vertebrali che rimangono a vita. Nella fase giovanile, fino ai 16-17 anni, bisogna essere estremamente prudenti. Mi sembra che adesso si cominci troppo presto con dei carichi eccessivi. Mi è capitato di vedere adolescenti che potevano essere dei talenti ma che sono andati veramente persi, che quando sono arrivati da me erano già rovinati con delle problematiche davvero importanti. Penso che conosca la storia di Pato. Ci sono delle squadre che potenziano molto più delle altre e hanno molti più danni muscolari. Io ho seguito due volte da vicino l’Inter ai tempi di Ronaldo il Fenomeno, e anche lì è stato potenziato in maniera eccessiva a livello dei flessori del ginocchio: ha avuto quindi le lesioni al tendine rotuleo”.