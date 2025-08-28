MN - Marrucci: "Sicuramente non mi aspettavo se ne andasse subito, ma Harder l'anno scorso ha dimostrato di essere un buon prospetto"

vedi letture

Per Conrad Harder al Milan ci siamo. Il danese arriverà in rossonero e si legherà per le prossime cinque stagioni. Allo Sporting CP andranno 24 milioni più 3 di bonus e un 10% su futura rivendita. Conosciamo meglio il giocatore attraverso il collega Giovanni Marrucci, voce della Liga Portugal per DAZN.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Giovanni, lo Sporting CP vende un giovane talento sul quale ha investito un anno fa. Non è da loro

"Sicuramente non mi aspettavo se ne andasse subito, anche perché una volta andato via Gyokeres, sembrava che lo Sporting ci puntasse. Non mi sorprende l'interesse dall'Italia, dato che l'anno scorso ha dimostrato di essere un buon prospetto".