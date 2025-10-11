MN - Milan-Como in Australia, Cattaneo: "Curioso di sapere il pensiero di Allegri in merito"

Oggi alle 21:48
di Manuel Del Vecchio
fonte intervista di Niccolò Crespi

In esclusiva per MilanNews.it, queste le parole del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Marco Cattaneo, intervistato dalla nostra redazione in merito alla stretta attualità del mondo rossonero. Le sue parole:

Su Milan-Como in Australia

"Chiaramente è una scelta economica, sono molto curioso di sapere quale possa essere il pensiero di Allegri in merito. Quando viene a giocare l'NBA dalle nostre parti siamo tutti felici, forse non dovremo farci prendere dal moralismo e sorridere di più quando accadono queste cose anche con le nostre squadre"