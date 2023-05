MN - Oggi pranzo per calciatori e famiglie a casa di Yacine Adli

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Juliette Pastore

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi non c'è stato solo l'allenamento per il Milan. I rossoneri, infatti, sono stati ospiti in casa di Yacine Adli, che ha organizzato un pranzo per compagni e famiglie in modo da trovare sempre più compattezza ed entusiasmo di gruppo in vista delle prossime due decisive sfide stagionali.