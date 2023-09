MN - Okafor punta centrale? Camolese: "Secondo me può fare anche l'esterno. Importante abbia già esperienza in Champions"

vedi letture

Con il mercato ormai concluso e il campionato già giunto alla sua terza giornata, il Milan si è ormai tuffato nella nuova stagione e lo ha fatto anche molto bene. In merito all'estate rossonera e all'inizio di Serie A, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del massimo campionato italiano Giancarlo Camolese. Ecco le sue dichiarazioni.

Sfumato Taremi, alle spalle di Giroud scalpita Okafor. Ma c'è davvero bisogno di una punta?

"Dipende sempre dalla qualità dell'attaccante, se è un investimento della società o se invece è un giocatore pronto che deve giocare subito. Io credo che Okafor possa fare anche l'esterno nel sistema di gioco di Pioli. Magari in alcune occasioni lo vedremo giocare anche sulla fascia. Noah ha già fatto la Champions ad ottimi livelli e darà il suo contributo anche in rossonero. Io dico sempre che i problemi gli allenatori ce li hanno quando non hanno i giocatori forti. Quando li hanno devono gestirli quindi meglio averli. E in questo Pioli ha già dimostrato di saper tenere compatto il suo gruppo."