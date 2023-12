MN - Passerini: "Da Leao mi aspetto che, se gioca contro l'ultima in classifica, non passi metà partita a litigare con l'arbitro, gli avversari, con sé stesso"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Troppe critiche a Leao dopo Salerno?

"Sono molto severo con Leao e, secondo me, è giusto esserlo con chi è forte. Io da Leao mi aspetto tanto. Ha un talento pazzesco e non va sprecato, sarebbe un grande peccato... Ha uno stipendio da top player, ha la maglia numero 10 del Milan come Rivera e Gullit: io da Leao mi aspetto che, se gioca contro l'ultima in classifica, non passi metà partita a litigare con l'arbitro, gli avversari, con sé stesso, ma che prenda in mano la squadra e la porti alla vittoria, come ha fatto in certe gare di Champions. Io sono innamorato di Leao, ma giustamente è uno di quelli che ti deve fare arrabbiare quando non gioca bene: il secondo tempo di Leao a Salerno è stato imbarazzante. 3 gol come Jovic e Tomori: è un numero troppo basso per uno come lui e che si è preso addosso volutamente tante responsabilità".