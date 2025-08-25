MN - Raposo (A Bola): "Harder è troppo precipitoso, tira anche quando dovrebbe gestire diversamente il pallone"

Conrad Harder è un nome caldo per l'attacco del Milan. L'attaccante danese potrebbe lasciare dopo un solo anno lo Sporting CP. Conosciamolo meglio, attraverso il collega Nuno Raposo di "A Bola" e da anni al seguito dei campioni in carica del Portogallo. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

È un giocatore da Serie A e, nella fattispecie, da Milan?

"Per giocarsela in Serie A sì, per essere in una squadra come il Milan è possibile, ma serve tanto lavoro. È pur sempre un giocatore di 20 anni, ha del potenziale ma serve lavorarci su e serve avere pazienza. Ad esempio ci sono delle cose sulle quali deve lavorare, questo essere troppo ansiosi nel voler segnare, troppo precipitoso".

Cosa ti piace e cosa no di Harder?

"Mi piace la sua sfrontatezza, nonostante sia giovanissimo non ha paura di chi si trova davanti, se è più grande di lui. Deve invece gestire l'ansia, è troppo precipitoso e smanioso di segnare, il che lo porta a tirare anche da 40 metri quando sarebbe più opportuno giocare la palla in altro modo".

Curiosità?

"La fidanzata è calciatrice e ha firmato per una squadra portoghese, l'Amora. La firma è arrivata giusto una settimana fa e lo ha fatto per avvicinarsi al suo compagno, lasciando la sua squadra danese. E adesso, che succede? Siamo molto curiosi".

