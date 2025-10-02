MN - Riva sul Consiglio comunale: "Il voto è stata un'opportunità persa da parte del centrodestra, ecco perché"

Giornate storiche per Milano dopo il voto sul futuro di San Siro. Abbiamo ripercorso gli ultimi giorni, proiettandoci su quelli che saranno i prossimi passi, con Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Torniamo al Consiglio comunale. Come giudica chi è uscito dall'aula?

"Uscire dall'aula, in una votazione come quella sulle delibera dello stadio, significava astenersi. Astenersi è meglio di provare a fermare il cambiamento, anche se è peggio di assumersi la responsabilità di sostenerlo. Da assessore che ha fortemente sostenuto il progetto del nuovo stadio, ringrazio chi ha optato per una scelta responsabile, ma segnalo che se la delibera è passata è merito di chi ha votato a favore. Se si fossero astenuti tutti, la delibera non sarebbe passata. Ieri ho detto che non si può essere contro l'immobilismo a giorni alterni, non si può parlare ogni giorno dell'importanza del ponte sullo stretto o delle infrastrutture, e poi astenersi a Milano sul progetto dello stadio, solo perché tale progetto è portato avanti dal centro-sinistra. Il voto del 29 settembre è stata un'opportunità persa da parte del centrodestra, per dimostrare che la politica è valorizzare le buone idee a prescindere da chi le porta avanti e dal colore della giunta o del Governo".