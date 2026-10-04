MN - Romani (Consiglio Regionale): "Innovazioni arbitrali non possono che essere viste di buon occhio"

Il commento di Federico Romani, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, sull'impatto delle nuove direttive arbitrali in Serie A

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia Federico Romani in merito allo stato dell'arte del progetto del nuovo stadio di Milan e Inter al posto di San Siro. A margine dell'intervista, Romani, da grande appassionato di calcio, ha parlato anche di cosa ne pense delle nuove direttive arbitrali che in queste prime giornate hanno reso il gioco ben più scorrevole e intenso.

Il commento del Presidente del Consiglio della Regione Lombardia Federico Romani sulle nuove direttive arbitrali in Serie A: "Le nuove innovazioni per quanto riguarda la gestione delle partite in ambito sia VAR, sia anche di perdite di tempo varie, non possono che essere viste di buon occhio. Più volte si è visto i portieri perdere tempo quando una squadra era in vantaggio e vedere dei correttivi su questo non può che giovare al calcio allo sport in tutto. Sul VAR chiaramente rimane sempre qualche polemica anche per la tipologia dei falli piuttosto che delle mani in area, rigore o non rigore, che rimane forse il punto un po' più decisivo per quanto riguarda la polemica calcistica, ma anche la possibilità di decidere se assegnare o meno un calcio di rigore."