MN - Salterà qualche testa nello staff di Pioli? Ne parla Passerini

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Quindi potrebbe esserci qualche cambiamento nello staff?

"Se qualche testa deve saltare, tra preparatori e fisioterapisti, che salti subito. Anche se la verità è che ormai è troppo tardi: gli errori nella preparazione, nei carichi di lavoro e nella prevenzione inefficace portano ormai a questi effetti e perciò, realisticamente, da qui in poi ciò che conta è contenere al massimo i danni. Anche se è evidente se oggi si possono contenere gli effetti del problema, non risolverla in toto".