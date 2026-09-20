MN - San Siro a due facce: cori per Modric, fischi per Estupinan

MN - San Siro a due facce: cori per Modric, fischi per EstupinanMilanNews.it
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Oggi alle 22:26News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 76 di Milan-Lecce, parziale di 3-0 per i rossoneri, doppio cambio di mister Ruben Amorim: escono Estupinan e Modric, entrano Bartesaghi e Musah. San Siro dalle due facce per queste sostituzioni: bordata di fischi - abbastanza gratuita - per Pervis Estupinan, mentre tanti cori per Luka Modric: "Oh mamma mamma mamma, sai perché, innamorato son? Ho visto Luka Modric". Il croato ringrazia e saluta tutto lo stadio.