MN - San Siro a due facce: cori per Modric, fischi per Estupinan
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Al minuto 76 di Milan-Lecce, parziale di 3-0 per i rossoneri, doppio cambio di mister Ruben Amorim: escono Estupinan e Modric, entrano Bartesaghi e Musah. San Siro dalle due facce per queste sostituzioni: bordata di fischi - abbastanza gratuita - per Pervis Estupinan, mentre tanti cori per Luka Modric: "Oh mamma mamma mamma, sai perché, innamorato son? Ho visto Luka Modric". Il croato ringrazia e saluta tutto lo stadio.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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