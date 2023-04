MN - Urina, sputi e insulti: i milanisti al 2° Verde presi di mira dai tifosi del Napoli

In tanti tra i tifosi milanisti appostati al Secondo Verde, infatti, hanno testimoniato di aver dovuto subire, soprattutto dal gol di Bennacer in poi e per tutto il secondo tempo in particolare, azioni spregevoli da parte dei tifosi del Napoli del settore ospiti non appartenenti ai gruppi organizzati di Curva A e Curva B: dai classici insulti pesanti al continuo lancio verso i tifosi del Milan di accendini, bicchieri pieni di Coca-Cola e di urina, ai quali si sono aggiunti sputi continui verso le persone sedute al Secondo Verde.