MN - Verso Cagliari-Milan: se Pavlovic non ce la fa, spazio a Bartesaghi in difesa al suo posto. Estupinan a sinistra

MN - Verso Cagliari-Milan: se Pavlovic non ce la fa, spazio a Bartesaghi in difesa al suo posto. Estupinan a sinistraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:29News
di Enrico Ferrazzi

Strahinja Pavlovic non ha ancora superato la forma influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore e una decisione definitiva sulla sua presenza stasera contro il Cagliari verrà presa solo nel pomeriggio. Secondo quanto appreso da Milannews.it, se il serbo non dovesse farcela a recuperare giocherà Davide Bartesaghi in difesa al suo posto con Tomori e De Winter, mentre come esterno sinistro ci sarà Pervis Estupinan

di Pietro Mazzara

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello