Füllkrug si presenta: "Finalmente sono qui! Sensazione incredibile vestire questi colori"

Oggi alle 14:36News
di Niccolò Crespi

Niclas Füllkrug, nuovo attaccante del Milan si è presentato così ai suoi nuovi tifosi rossoneri direttamente dal proprio account Instagram. Foto con la maglia del Milan, la sua nuova numero 9 e una breve presentazione scritta.

Il tedesco sarà, tra l'altro, già disponibile per la gara di stasera contro il Cagliari.