MN - Verso MIlan-Borussia, Nicolodi: "La palla è in mano ai rossoneri. Il Dortmund non convince per..."

Il Milan domani si gioca una buona fetta del futuro europeo. I rossoneri ospitano a San Siro il Borussia Dortmund, attualmente capolista del girone, in una gara che potrebbe essere decisiva per le sorti del cammino in Champions League del Diavolo. Per i rossoneri non c'è altro risultato se non la vittoria negli utlimi due impegni contro i tedeschi e contro il Newcastle fra due settimane. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport esperto di calcio tedesco e Bundesliga.

Il Borussia Dormund ha vinto l'ultima in campionato sabato contro il Moenchengladbach...

“Sì, ma in modo molto altalenante e poco chiaro: non ha vinto in maniera convincente, a livello di intensità. Onestamente, tutto dipenderà dal Milan a mio avviso. La palla è in mano ai rossoneri”.