Modric a cena con Tare, segnale importante per il futuro?

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Un’apericena nel cuore di Milano per sentire ancor più stretto il legame coi rossoneri? Come spiega questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, non è passato inosservato il rendez-vous di giovedì sera tra Igli Tare e Luka Modric. Il feeling tra i due è fortissimo e spesso trascorrono del tempo insieme.

La dirigenza rossonera sta facendo di tutto per convincere il centrocampista croato a rimanere un altro anno a Milanello. Sarebbe una presenza importantissima sia in campo sia fuori, con Massimiliano Allegri che lo considera un leader a tutti gli effetti.