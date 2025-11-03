Modric a confronto con gli altri centrocampisti di Serie A: i dati del croato sono incredibili
Questi i dati di Luka Modric nelle prime dieci giornate di Serie A in un confronto con gli altri centrocampisti del campionato secondo i dati raccolti da DataMB:
Tocchi – Primo
Passaggi completati – Primo
Passaggi in avanti completati – Primo
Passaggi corti completati – Primo
Passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo – Primo
Passaggi che superano linee di pressing – Primo
Azioni progressive – Primo
Duelli difensivi vinti – Secondo
Assist che portano al tiro – Secondo
Dati che confermano quello che i tifosi rossoneri hanno la fortuna di vedere ogni settimana: un giocatore totale che riesce sempre ad essere incisivo in entrambi le fasi del match.
