Modric a confronto con gli altri centrocampisti di Serie A: i dati del croato sono incredibili

Modric a confronto con gli altri centrocampisti di Serie A: i dati del croato sono incredibiliMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:50
di Manuel Del Vecchio

Questi i dati di Luka Modric nelle prime dieci giornate di Serie A in un confronto con gli altri centrocampisti del campionato secondo i dati raccolti da DataMB:

Tocchi – Primo
Passaggi completati – Primo
Passaggi in avanti completati – Primo
Passaggi corti completati – Primo
Passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo – Primo
Passaggi che superano linee di pressing – Primo
Azioni progressive – Primo
Duelli difensivi vinti – Secondo
Assist che portano al tiro – Secondo

Dati che confermano quello che i tifosi rossoneri hanno la fortuna di vedere ogni settimana: un giocatore totale che riesce sempre ad essere incisivo in entrambi le fasi del match.