Modric: "Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio"

Modric: "Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio"
Oggi alle 23:04
di Manuel Del Vecchio

Luka Modric, autore del gol partita, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna: “Abbiamo vinto che è la cosa più importante. Ora ci concentriamo sulla prossima partita”

A 40 anni hai deciso di vincerla…

“Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta… Scherzo. L’assist di Alexis è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci meglio e con il ritorno di alcuni giocatori”