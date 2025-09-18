Mondiale 2026, la minaccia del governo spagnolo: niente Nazionale con la presenza di Israele

Scenario clamoroso al Mondiale 2026? Dopo l’ufficialità della volontà della Spagna di ritirarsi dall’Eurovision 2026 in caso di partecipazione di Israele, si apre un altro scenario. Come riportato da Marca, il portavoce del gruppo socialista al Congresso, Patxi López, ha lasciato aperta la porta al fatto che la stessa situazione si possa ripetere con i Mondiali di calcio del 2026.

Nel caso in cui la Spagna si qualificasse e lo facesse anche Israele, si potrebbero studiare le modalità affinché la selezione di Luis de la Fuente non partecipi alla rassegna continentale. Una decisione che sarebbe storica per la Roja.