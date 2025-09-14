Monta la polemica su Marcus Thuram che ride col fratello dopo il 4-3 della Juventus

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su X commentando uno degli episodi di Juventus-Inter: "Marcus Thuram che ride dopo aver preso gol al minuto 91 è una delle fotografie dei problemi dell’Inter. L’altro è che ha preso gol ad ogni occasione della Juventus che non ha mai abbassato la tensione (semmai il baricentro) e si è meritata la vittoria pescando da una panchina ridotta".

I THURAM RIDONO FRA LORO: COSA È SUCCESSO

I tifosi interisti sui social sono in rivolta per un'immagine che sta circolando la quale coinvolge uno dei pilastri della rosa. Marcus Thuram, subito dopo aver subito il gol al 91esimo, è stato catturato dalle telecamere mentre rideva e scherzava insieme al fratello (e avversario) Khephren. Un gesto che i supporter nerazzurri non hanno digerito.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà la linea a tre con Pavlovic, preferito a De Winter, con Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Rabiot, all'esordio assoluto in rossonero, e Fofana. In attacco, alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez, ci sarà, come riportato da Peppe Di Stefano di SkySport, Ruben Loftus-Cheek, con Pulisic utilizzato come arma a gara in corso.