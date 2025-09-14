Pavia-Milan Futuro 1-2, le pagelle: Torriani decisivo, Sia MVP

Le pagelle di Pavia-Milan Futuro , sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie D.

TORRIANI 7: la parata fatta su Itraloni è un vero e proprio gioiello, per gli occhi e i fotografi.

CAPPELLETTI 5.5: scelte rivedibili per un esordio complicato per il classe 2007 (Dal 77' DOMNITEI 6)

DUTU 6.5: ministro della difesa, impeccabile come al solito.

VLADIMIROV 6: ha molto spesso sofferto la fisicità degli attaccanti avversari, ma per il resto è riuscito a gestire la situazione insieme a Dutu.

KARACA 6: il gol dell'1 a 0 dei padroni di casa nasce e si sviluppa proprio sulla sua fascia, ma per il resto non gli si può dire nulla.

GEROLI 6: prestazione diligente, fatta di qualche errore (inevitabile considerando l'età) ma comunque tanta qualità (Dal 77' BRANCA 7: entra e da subito gol. Orchestra tutto e con la sua esperienza aiuta i compagni a portare a casa il risultato).

ELETU 6: ha dovuto prendere confidenza con categoria e campo prima di cominciare a ingranare come suo solito (Dal 85' ZUKIC S.V

HODZIC 6: partita sottotono per un ragazzo che con le sue qualità dovrebbe fare la differenza in mezzo al campo (Dal 57' PERINA 7: è sua la rete che permette al Milan Futuro di portare a casa )

SIA 7.5: in difficoltà per via della fisicità avversaria, ma col passare dei minuti è uscita fuori tutta la sua qualità. Non a caso sono suoi i due assist per le reti rossonere.

MAGRASSI 6: con tutta l'esperienza del caso ha cercato di trascinare i suoi compagni, non riuscendo però nell'intento e sbagliando anche la palla del possibile vantaggio rossonero a fine primo tempo (Dal 57' IBRAHIMOVIC 6: prestazione sufficiente, ma quel gol sbagliato all'ultimo...)

TRAORE 6.5: dopo un inizio complicato ha cominciato ad alzare i giri del motore. Le occasioni più pericolose del Milan sono infatti passate per i suoi piedi.

MASSIMO ODDO 7