Pulisic, il Bologna una delle sue "vittime" Preferite: dal gol all'esordio all'ultimo precedente a San Siro
E' il matchday di Milan-Bologna! Archiviata la sosta per le nazionali, i rossoneri di mister Max Allegri tornano finalmente in campo nella terza giornata di Serie A. Dopo la vittoria in trasferta sul campo del Lecce, il Diavolo ospiterà tra poche ore il Bologna di Vincenzo di Italiano, alle 20.45 a San Siro. In attesa di scoprire le formazioni ufficiali, vive il dubbio riguardo l'impiego dal primo minuto di Christian Pulisic.
Pulisic vs Bologna, i numeri
Intanto, l'americano contro il Bologna sembra esaltarsi spesso. Nella stagione 2023/2024, all'esordio in rossonero fu proprio contro i rossoblù che Pulisic trovò la sua prima (bellissima) rete in rossonero, al Dall'Ara (finì 0-2 per la squadra di Pioli). Mentre nel recente incontro in Serie A nella passata stagione, proprio a San Siro il Milan si impose per 3-1 grazie alla doppietta del Bebote Gimenez e alla rete dello stesso Pulisic.
DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: sabato 13 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it
