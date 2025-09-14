Condò su Gimenez: "In Europa ha sempre fatto bene, ricordo quando fece un ‘mazzo così’ alla Lazio di Sarri”

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:12News
di Niccolò Crespi

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista sportivo, ha commentato così la situazione del centravanti messicano, Santiago Gimenez, questa sera in campo contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue considerazioni sul bebote:

Condò a  Radio Rossonera su Santiago Gimenez:

"È andata bene che lo scambio Dovbyk-Gimenez non sia andato in porto? A me Dovbyk non piace molto. Gimenez al Milan ha combinato poco, ma me lo ricordo anche in Champions League fare molto bene. Aveva fatto un ‘mazzo così’ alla Lazio di Sarri”.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA
Data: sabato 13 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

MILAN – BOLOGNA    h. 20.45
Arbitro: MARCENARO
Assistenti: BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI