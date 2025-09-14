MN - Milan-Bologna: sulle maglie dei rossoneri per il riscaldamento ci sarà il logo "DRC – Heart of Africa"

Questa sera, durante il riscaldamento prima della gara contro il Bologna, i giocatori del Milan scenderanno in campo con una maglia sul cui retro comparirà il logo "DRC – Heart of Africa”, che fa riferimento alla collaborazione che il club di via Aldo Rossi ha avviato con la Repubblica Democratica del Congo attraverso il suo Ministero del Turismo. Questa partnership contribuisce a supportare la strategia di promozione del turismo internazionale del più grande Paese dell'Africa centrale, con l'obiettivo di valorizzare l'unicità del suo territorio e della sua biodiversità.

In linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa e del Global Gateway UE, l’accordo con il Premium Partner e Official Tourism Destination Partner del Club mira a generare un impatto concreto sullo sviluppo del Paese in tre ambiti principali: economico, sociale e proprio turistico. Facendo leva sul ruolo del Club e sulla capacità della sua Fondazione di generare un impatto per la comunità, la partnership promuoverà una serie di azioni a beneficio delle comunità locali – a partire dalla rigenerazione di uno spazio sportivo al servizio delle giovani generazioni e fino alla costruzione di una scuola a Boma –, favorirà la nascita della prima AC Milan Academy nel Paese e la creazione di opportunità di business con stakeholder italiani e internazionali.

Dal momento dell’annuncio, arrivato a valle del vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway" tenuto a Roma alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, gli accordi commerciali previsti si sono già tradotti per il Ministero del Turismo della Repubblica Democratica del Congo in visibilità e in attività operative, a partire dalla visita nel Paese di una delegazione del Club.

