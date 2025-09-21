Monza-Beckett Layne Ventures: closing previsto per giovedì

vedi letture

Il passaggio di proprietà del Monza da Fininvest a Beckett Layne Ventures è questione di giorni. Questo è quanto riporta Monzanews nella giornata di domenica, riferendo che dopo diverse settimane di voci, conferme, smentite e indiscrezioni il club brianzolo è prossimo a passare sotto il controllo del fondo con sede a New York. Dopo la morte di Silvio Berlusconi nel 2023 e la decisione del figlio Piersilvio di non continuare questa avventura, si avvicina la cessione del club che la scorsa stagione è tornato in Serie B.

Come riportato dai colleghi di Monzanews, il closing è previsto per la giornata di giovedì: il 25 settembre si attende, infatti, l'arrivo di una delegazione americana a Milano per definire gli ultimi dettagli dell'operazione e renderla effettiva. Addirittura ci si aspetta che, nel prossimo weekend, quando il Monza ospiterà il Padova all'U-Power Stadium nel campionato di Serie B la delegazione potrebbe essere presente allo stadio per assistere alla partita. Un tema seguito da vicino dal Milan: il possibile ritorno di Adriano Galliani in rossonero potrebbe concretizzarsi dopo la cessione del Monza.