Monza, Nesta: "Se sono tornato è perché ci credo moltissimo"

(ANSA) - MONZA, 15 FEB - "Se sono tornato è perché ci credo moltissimo, non ho bisogno di altro": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro il Lecce. Il tecnico è tornato sulla panchina biancorossa a poco meno di due mesi dal suo esonero: "Il giorno che sono stato mandato via ho detto ad Adriano Galliani che l'esonero me l'ha dato la classifica, non qualcun altro. Non mi aspettavo di tornare, ma sono molto orgoglioso: nella mia prima esperienza in Serie A ho fatto solo 10 punti in 17 partite, questa è una seconda chance e me la gioco. Nel periodo in cui non ero qui ho visto tutte le 7 partite del Monza: quella di Parma, a cinque giorni dall'esonero, è stata la più intensa per me, ho visto una squadra che aveva reagito. Ma in questo periodo il Monza ha manifestato il solito difetto: ha giocato bene, ma non ha vinto". Nesta riparte da uno scontro diretto, quello contro il Lecce: "La classifica è brutta, ma se riusciamo a salvarci è un'impresa.

Con il Lecce è una partita fondamentale perché abbiamo fatto male nell'ultimo periodo, ma ci hanno aspettato tutti: vincendo possiamo dare alla classifica quella vicinanza che ci serve per crederci. La gara di domani è una grande opportunità per mandare un segnale, la motivazione e la testa fanno la differenza per vincere quando hai l'opportunità di vincere. La mia grande mancanza è stata non accendere la squadra: Udinese, Venezia, Torino, quelli sono i punti che contano, in cui andar forte, poi ogni tanto qualche imbarcata la prendi e la accetti. Ora bisogna quindi ridare grinta e motivazione, questa sarà la cosa più difficile". (ANSA).