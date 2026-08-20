Moreira racconta: "Ho dovuto scegliere tra ballo e calcio e credo di aver fatto la scelta giusta"

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Intervistato dai canali ufficiale del Milan, l'ultimo acquisto rossonero Diego Moreira ha parlato della sua famiglia e della sua passione per la musica e la moda

Diego Moreira, ai microfoni dei canali ufficiali del cub rossonero, ha raccontato quanto sia importante la sua famiglia e le sue passioni per la musica e la moda:

MOREIRA E L'IMPORTANZA DELLA SUA FAMIGLIA

"La mia famiglia mi dice sempre che sono nato con il pallone. Ne sono felice, ma né mio padre, né mio nonno mi hanno spinto a giocare a calcio. Nessuno mi ha obbligato, nessuno mi ha detto cosa fare. L'unica cosa che faccio è giocare a calcio e divertirmi. Anche mio padre giocava a calcio, lui ha fatto la sua carriera e la ha lasciato la sua impronta. Mia madre è molto importante per me e ha un ruolo nella mia vita che nessuno potrebbe ricoprire. Lei mi dà tutto e ha sempre fatto tutto per me".

MOREIRA E LA PASSIONE PER LA MUSICA E LA MODA

"Ascolto musica in ogni momento della giornata. Quando vado all'allenamento o alla partita e anche quando sono a casa da solo. La musica è importante, mi rende felice. A volte posso essere triste, ma ascoltare musica mi cambia l'umore e m fa venire voglia di cantare e ballare. E' parte di me. Amo molto la break dance. Ballo fin da quando sono bambino, l'ho fatto per molto tempo ma poi ho dovuto scegliere tra ballo e calcio e credo di aver fatto la scelta giusta. Sono molto felice della mia scelta. Milano è la capitale della moda. Se esco a cena o a fare shopping mi piace vestirmi bene e sentirmi a mio agio e alla moda. Per me è importante indossare gli abiti giusti. Sono un ragazzo semplice".