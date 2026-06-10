Moretto sul Milan: "La giornata di venerdì potrebbe essere molto importante per l'allenatore"

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Matteo Moretto ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul Milan in merito alle situazioni di Ralf Rangnick e Oliver Glasner

La storia futura del Milan è ancora tutta da scrivere, oggi regna solo grande incertezza e confusione. I due nomi su cui sta orbitando Gerry Cardinale sono quelli di Ralf Rangnick come dirigente e Oliver Glasner come allenatore. Matteo Moretto, sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, ha parlato così del CT dell'Austria e del suo futuro: "C'è grande tensione all'interno della federazione austriaca: si sta avvicinando l'inizio del Mondiale e Rangnick non ha dato ancora una risposta definitiva, se continuerà o meno alla guida dell'Austria. La federazione ha fatto e sta facendo di tutto per trattenere Rangnick, per fargli continuare un percorso molto molto positivo. Nelle ultime ore il presidente della federazione ha dichiarato di voler trattenere a tutti i costi Rangnick e che sono in corso trattative positive. Pröll ritiene che Rangnick rimarrà con l'Austria. Però serve il suo sì".

Poi Matteo Moretto conclude e inserisce anche Glasner nel suo discorso: "Ci sono ancora dei punti e dei tasselli che non quadrano bene: vuole avere determinate garanzie, tutto per iscritto, i suoi uomini e nessuna interferenza. Rangnick sta ancora cercando di capire se il Milan lo potrà accontentare, a brevissimo sapremo se sarà dentro o fuori. La giornata di venerdì potrebbe essere molto importante per il prossimo allenatore del Milan: Glasner è il candidato più avanzato ma non è l'unico nome"