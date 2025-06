Moretto su Modric: "Non parliamo di una trattativa ma di un sogno del Milan"

Le parole di Matteo Moretto sull'esclusiva di questa sera di un Milan interessato a Luka Modric: "Non stiamo parlando di una trattativa in corso ma solo di un sogno da parte del Milan. Modric fino all'ultimo ha sperato di rinnovare con il Real Madrid che per lui era casa ed era tutto: il club ha deciso di puntare sui giovani e vuole iniziare un nuovo ciclo. Modric comunque farà il Mondiale per Club quindi in questo momento non ha fretta di trovare il club del futuro e vuole scegliere bene. Ha avuto tantissime chiamate ma non c'è una trattativa: vuole mantenere il massimo rispetto al Real fino alla fine. Questo aspetto non interferisce con i sogni del club rossonero".

Continua Moretto: "A questo tipo di nome ci sta lavorando molto forte Igli Tare che sta cercando di riportare un certo tipo di mentalità: un calciatore così farebbe la differenza all'interno dello spogliatoio. L'intenzione di Tare è andare a migliorare la rosa anche con questo tipo di colpi. Capiremo nelle prossime settimane se questo sogno potrà diventare realtà. Per Modric sarà fondamentale confrontarsi con la propria famiglia, quando ci sarà da prendere la decisione. Un fattore che potrebbe remare contro è il fatto di voler giocare la Champions: a oggi preferirebbe giocarla"