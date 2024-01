Mourinho: "Non so come arriveremo alle partite con Lazio e Milan, ma di una cosa sono sicurissimo..."

vedi letture

Archiviata, seppur col brivido, la gara di Coppa Italia contro la Cremonese il tecnico della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match attraverso i canali ufficiali del club giallorosso:

Avete regalato ai vostri tifosi un Derby. Ancora una volta, l’ennesimo momento di compattezza tra grandi difficoltà.

“Non so come ci arriveremo. Abbiamo una partita importantissima da giocare domenica e siamo questi. Come ho detto prima, siamo uniti, diamo tutto: se Lukaku deve giocare difensore centrale, gioca difensore centrale. Andiamo con tutto quello che abbiamo, con l’anima che abbiamo, con il cuore che abbiamo, con il rispetto per il club e per i tifosi. Andiamo con tutto. Vediamo come arriviamo alla sfida con la Lazio, ma prima c’è l’Atalanta. Siamo questi. Azmoun andrà via la prossima settimana, Mancini è infortunato e diffidato, Paredes e Cristante sono diffidati. Veramente, non so come arriveremo alla partita con la Lazio e a quella con il Milan, però di una cosa sono sicurissimo: ci arriveremo con tutto quello che abbiamo. Per il rispetto che meritano il club, la storia del club, e i tifosi, per la passione che mettono. Non so quanti siano i sold-out consecutivi, 45, 43? Quanto fa 43 moltiplicato per 60, 62 mila? Quante persone vengono allo stadio? Meritano che noi diamo tutto, e noi diamo tutto quello che abbiamo. Anche io sono stanco, per i chilometri fatti a accanto alla panchina (il mister sorride, ndr)”.