Napoli, Conte: "Col Milan abbiamo dominato, ma non siamo stati attenti come in passato"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervistato da Sky alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting in programma domani, è tornato a parlare della sconfitta di domenica in casa del Milan. Ecco le sue parole riportato da tuttonapoli.net: "Abbiamo analizzato benissimo la partita, visto che avevamo tempo e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà che allenamento.

Le conclusioni sono che abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell’anno scorso con il Milan, solo che le avevamo vinte soffrendo. Abbiamo giocato dominando, però non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato, dobbiamo essere più bravi e migliorare in determinate situazioni“.

Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T