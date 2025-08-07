Napoli, Lukaku: "La lite con Ibra? Non serve chiarire, lui è unico"

vedi letture

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e della famosa lite che c'era stata tra i due durante un derby di Coppa Italia quando lui vestiva la maglia dell'Inter e lo svedese quella del Milan. Ecco le dichiarazioni del centravanti belga: "Se a 32 anni e con lo status di top player si può ancora migliorare?

Certo, abbiamo gli strumenti per fare sempre di più. A casa mia ho una palestra. Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ibra sono super, ma il mio esempio è Benzema, che dopo i 32 ha vinto il Pallone d’oro. Bisogna guardare avanti con la mentalità giusta. Lo dice anche LeBron James. Se con Ibra ho chiarito la lite del derby? Non serve. Ma io ho rispetto per la sua carriera: è stato un giocatore unico".

