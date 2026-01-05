Napoli, Politano: "Vogliamo restare attaccati al Milan. Il nostro obiettivo è fare meglio del 2025"

vedi letture

Matteo Politano, attaccante del Napoli, si è così espresso a Dazn al termine di Lazio-Napoli: "Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno contro una squadra forte soprattutto in casa. Nel primo tempo siamo stati bravi a dominare e a trovare due gol. Possiamo fare meglio del 2025? Questo è il nostro obiettivo ma sappiamo non è facile. Ci sono tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Ora vogliamo restare attaccati al Milan. Finale nervoso? Dispiace, la partita era quasi finita. Vedere queste scene non è mai bello, dispiace per Marusic e Mazzocchi, ma guardiamo avanti".

L'ANALISI DEL GIORNALISTA SKY MODUGNO

Francesco Modugno, giornalista di SkySport ed inviato sul Napoli, si è così espresso a TeleVomero sulle parole di Antonio Conte: “Conte è onesto intellettualmente e coerente, le sue risposte sono oggettive. Napoli pronto a comandare? Conte ha risposto a questo, vincere non è comandare ed è diverso. Il Napoli quando ha vinto non era la squadra più forte, ma la squadra più brava. La società è solida che dipende dai diritti televisivi e dal Player trading, Juve-Milan e Inter per quello che rappresentano sono squadre di una dimensione differente. Per questo i risultati del Napoli valgono ancora di più. C’è una narrazione tossica che non riconosce i meriti di questa squadra, il Napoli ha speso molto ma c’erano grandi cessioni come Kvara e Osimhen. L’Inter è la squadra più forte tecnicamente e negli ultimi tre anni tu sei stato bravo nel vincere in queste condizioni. Al Napoli manca la storia, manca lo stadio ed ha una dimensione differente rispetto ad Inter, Milan e Juve”.