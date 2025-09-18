Nazionale, continua il tour di Gattuso: ieri ha incontrato Baroni del Torino

Continua il tour di Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell'Italia, che sta incontrando gli allenatori delle squadre di A. Ieri è stato il turno di Marco Baroni, tecnico del Torino.

Il comunicato della FIGC: "Dopo la visita di ieri al Genoa, dodicesima tappa questa mattina per Rino Gattuso del tour presso i centri sportivi dei club di Serie A. Accompagnato da uno dei suoi assistenti, Luigi Riccio, e dal segretario organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich, il Ct ha fatto visita al Torino, venendo accolto allo stadio Filadelfia dal responsabile dell’Area Tecnica della società Davide Vagnati, dal direttore operativo Alberto Barile, dal collaboratore dell’Area Tecnica Emiliano Moretti e dal team manager Alessandro Andreini.

Gattuso - che ieri sera era in tribuna allo Juventus Stadium per l’esordio dei bianconeri in Champions League con il Borussia Dortmund - ha quindi assistito alla seduta di allenamento della squadra, salutando i calciatori e i membri dello staff per poi fermarsi a pranzo con il tecnico Marco Baroni e la dirigenza granata".