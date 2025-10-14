Nazionali, Pavlovic titolare stasera in Andorra-Serbia

vedi letture

In attesa della fine di questa seconda sosta per le nazionali, sono ancora diversi i rossoneri impegnati in questi giorni. In occasione dei match di qualificazione ai prossimi Mondiali, questa sera saranno impegnati, per l'ultima volta in questa sosta diversi giocatori del Milan. In Andorra-Serbia, Strahinja Pavlovic figura nella formazione titolare. Discorso diverso per Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia, in panchina rispettivamente nel match tra Lettonia e Inghilterra e in quello tra Italia e Israele.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina ore 20.45 DAZN

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa ore 20.45 DAZN/Sky/Now

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN