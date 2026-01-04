Negrisolo: "Un rimpianto ce l’ho: non essere andato al Milan nel ‘77"
Piergiorgio Negrisolo, ex giocatore, tra le altre, di Sampdoria, Roma e Verona, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha svelato il grande rimpianto della sua carriera: "Ho fatto una bella carriera e sono felice. Un rimpianto, però, ce l’ho: non essere andato al Milan nel ‘77. Liedholm mi voleva e io avrei coronato il sogno di una vita. Saltò perché Valcareggi scelse di non vendermi. Avrei giocato con Rivera e nella squadra del mio cuore.
Negrisolo ha poi raccontato chi è stato il giocatore più difficile da marcare in Italia: "Senza dubbio Rivera, un genio. Lo marcai per la prima volta a San Siro in un Milan-Samp. Mi fece letteralmente impazzire”.
