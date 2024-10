Nessuna frattura. Per Abraham solo un trauma alla spalla

Uscito in lacrime dalla sfida di ieri sera contro l'Udinese, per Tammy Abraham e la sua spalla tifosi e Paulo Fonseca avevano ipotizzato il peggio. Stando a quanto però riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, confermando quanto anticipato ieri sera su questi lidi nell'immediato post partita (LEGGI QUI), la radiografia svolta nella serata di ieri dall'attaccante inglese non ha evidenziato nessuna frattura, ma solo un trauma alla spalla destra, la stessa che gli diede noie a Roma nel 2023.

Questo ha escluso un conseguente lungo stop per Abraham, la cui partita ieri sera è durata appena cinque minuti: entrato al posto di Morata, si era subito infortunato nel goffo tentativo di segnare su una conclusione ribattuta da Pulisic, cadendo sulla spalla e lasciando il posto a Loftus-Cheek, che inizialmente doveva prendere il posto di Chukwueze.