Neymar contraddice Ancelotti: "Non sono stato convocato per scelta tecnica"

(ANSA) - SAN PAOLO, 01 SET - L'attaccante del Santos, Neymar, ha smentito la versione del ct Carlo Ancelotti sulla sua mancata convocazione nella nazionale brasiliana. Secondo lui, si è trattato di una decisione tecnica e non presa per suoi problemi fisici, come sostenuto dall'allenatore italiano. "Avevo un edema all'adduttore. In realtà è stato un fastidio lieve, ma non un grosso problema", ha sminuito Neymar.

"Credo di essere stato escluso per decisione tecnica. Non ha nulla a che fare con le condizioni fisiche. È l'opinione dell'allenatore. E la rispetto", ha detto in un'intervista a Globo. Neymar ha trascorso gli ultimi giorni a riprendersi da un gonfiore all'adduttore della coscia e ha svolto esercizi interni presso il centro di allenamento del Santos. Ieri è rimasto in campo per i 90 minuti contro il Fluminense, in una partita terminata 0-0 nel 22/o turno del campionato brasiliano. (ANSA).