Nicola dalla parte di Allegri: "Var da usare se gli angoli, se vale per tutti"

Ieri Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa in merito all'utilizzo del Var, tanto discusso dopo Milan-Bologna e che lo ha portato all'espulsione per un turno: "Non so su cosa si debba migliorare per arbitri e var. Il var ha migliorato il calcio e diminuito gli errori. Ma poi è normale che il var sia soggettivo. Quindi, gli errori ci sono stati e ci saranno ancora. Una cosa che ho detto è quando c'è un fuorigioco, quindi oggettivo, e l'azione sfocia in un calcio d'angolo. Questa è una cosa oggettiva e si può migliorare. Poi sono loro che devono migliorare, io faccio fatica a mettere la formazione in campo... (ride, ndr). Poi sbaglio io che mi arrabbio".

Oggi Davide Nicola, tecnico della Cremonese, nella sua conferenza stampa si è schierato dalla parte dell'allenatore livornese: "Io sono assolutamente d’accordo, mi piace la mentalità che gli arbitri stanno mettendo in campo e la comunicazione che hanno anche nei confronti nostri e dei giocatori. Le dichiarazioni sono in funzione di quello che si è visto anche nella nostra partita di Verona, noi abbiamo avuto un calcio d’angolo a favore che il VAR ha decretato come non nostro, perché effettivamente l’avevamo toccata noi, e io sono assolutamente d’accordo. Sulla carta sarebbe potuta essere un’occasione persa, ma di contro se ti danno qualcosa che non ti appartiene potresti avere un vantaggio. Il calcio d’angolo che ci è stato tolto mi sta bene, purché sia una cosa che valga per tutti. Ma ho grande fiducia sul fatto che sarà così".