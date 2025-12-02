Nicola esalta Jamie Vardy, autore di una doppietta a Bologna

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - Un posticipo da incorniciare per la Cremonese, che si rilancia a centro classifica dopo tre ko consecutivi, costringendo allo stop un Bologna fin qui imbattuto al Dall'Ara. Il tutto nel segno di Vardy: "E' un privilegio averlo, è un campione e come tutti i campioni è semplice, umile, sa quello che deve fare e partite e atteggiamenti non li sbaglia mai", spiega Davide Nicola, tecnico dei grigiorosso. Non ha sbagliato nulla neppure la Cremonese: "Ma davvero niente. Non potevo sapere che avremmo vinto, ma sapevo che non avremmo sbagliato atteggiamento. Abbiamo giocato per provarci, i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione, contro una grandissima squadra.

Ci abbiamo messo garra, concentrazione, giuste distanze, attacco alla linea. E per le grandi vittorie - e questa lo è - ci vuole anche un pizzico di buona sorte e l'abbiamo avuta. Non è mancato nulla". (ANSA).