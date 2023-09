Niente Arabia per Salah: Klopp lo conferma a Liverpool

(ANSA) - LONDRA, 04 SET - Giorni decisivi per il futuro di Mohamed Salah: dopo aver respinto l'offerta iniziale di un club arabo, disposto a pagare oltre 160 milioni di euro per il talento egiziano, Jurgen Klopp si è detto convinto che il 31enne attaccante dei Reds resterà ancora ad Anfield. Il mercato in Arabia Saudida chiuderà solo giovedì, e a Liverpool ci si attende un nuovo rilancio del club Al-Ittihad entro quella scadenza nonostante anche dopo l'ultima uscita del Liverpool, domenica contro l'Aston Villa, Klopp abbia ribadito che Salah non è in vendita. A maggior ragione dopo la rete dell'egiziano che ha suggellato la vittoria dei Reds, secondi a -2 dalla capolista Manchester City, sui Villas.

"Non ho mai avuto dubbi sul suo attaccamento a questo club - le parole di Klopp - Non potete immaginare le chiacchiere che sono circolate in questi giorni, mentre noi siamo rimasti completamente calmi. Mohamed è un nostro giocatore e vogliamo che giochi per noi". (ANSA).