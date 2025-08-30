Niente U21 per Camarda dopo il trauma cranico. Bartesaghi convocato da Baldini

Oggi alle 21:00News
di Gaetano Mocciaro

Niente Nazionale per Francesco Camarda. L'attaccante di proprietà del Milan, ma in prestito al Lecce, ha riportato un trauma cranico nel corso della partita contro i rossoneri a seguito di uno scontro di gioco con Pervis Estupinan. Il giovane attaccante ha dovuto lasciare lo stadio al termine del primo tempo ed è stato portato in ospedale per accertamenti, che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il classe 2008 era stato convocato dal ct dell'Under 21, Silvio Baldini, per le sfide contro Montenegro e Macedonia del Nord il 5 e 9 settembre. Un milanista presente, Davide Bartesaghi.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antoni