Niente U21 per Camarda dopo il trauma cranico. Bartesaghi convocato da Baldini

vedi letture

Niente Nazionale per Francesco Camarda. L'attaccante di proprietà del Milan, ma in prestito al Lecce, ha riportato un trauma cranico nel corso della partita contro i rossoneri a seguito di uno scontro di gioco con Pervis Estupinan. Il giovane attaccante ha dovuto lasciare lo stadio al termine del primo tempo ed è stato portato in ospedale per accertamenti, che fortunatamente hanno dato esito negativo. Il classe 2008 era stato convocato dal ct dell'Under 21, Silvio Baldini, per le sfide contro Montenegro e Macedonia del Nord il 5 e 9 settembre. Un milanista presente, Davide Bartesaghi.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antoni