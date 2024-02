Nigeria in semifinale di Coppa d'Africa: Chukwueze e Osimhen salteranno Milan-Napoli

La Nigeria di Samuel Chukwueze è in semifinale di Coppa d'Africa: un gol di Lookman è bastato al giocatore del Milan per approdare alle fasi finali della Coppa. Ora la Nigeria affronterà la vincente di Capo Verde-Sudafrica, partita che si giocherà domani sera. Il passaggio del turno dei quarti da parte della Nigeria ha inevitabili ripercussioni anche sul campionato di Serie A: vediamo quali.

Con l'approdo in semifinale, Samuel Chukwueze è certo di rimanere lontano da Milanello fino a dopo il 10 febbraio, giorno in cui, anche in caso di sconfitta in semifinale il 7, si giocherà la finale terzo e quarto posto: ne consegue che l'esterno rossonero dovrà saltare Milan-Napoli, in programma l'11 febbraio a San Siro. Con lui, anche Victor Osimhen, attaccante di punta dei partenopei, non potrà essere del match.