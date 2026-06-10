Nkunku-Milan, il dato è emblematico: il francese ha segnato un solo gol in più di Pavlovic

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La curiosa statistica che riguarda Christopher Nkunku al Milan. Alla sua prima stagione in rossonero, il francese ha segnato un gol in più di Pavlovic

L'attuale momento del Milan sembra quasi un disco rotto. Giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta.

Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Prende piede la riflessione che quest'oggi vogliamo porvi: è normale che un difensore quale è Pavlovic abbia quasi gli stessi gol Nkunku con il Milan?

NKUNKU-MILAN, IL FRANCESE HA SEGNATO SOLO UN GOL IN PIU' DI PAVLOVIC

Una statistica strana e che fa abbastanza sorridere (amaramente). Infatti, Strahinja Pavlović in 73 presenze ufficiali con la maglia del Milan ha messo a segno 7 gol e 3 assist. Dei numeri alquanto simili a quelli di Christopher Nkunku, arrivato in rossonero la scorsa estate. Il francese in 35 presenze ha segnato 8 gol e 3 assist, proprio come il serbo.