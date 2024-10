"Non è una colpa di Leao". Serafini spiega la sua convinzione: "Con Okafor e Chukwueze cresce lo spirito di squadra"

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. I rossoneri che hanno faticato nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, hanno superato per 3-1 i belgi, rimanendo in superiorità numerica di un uomo dal 40' del primo tempo. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Della partita ne ha parlato a Milan Tv come ospite Filippo Galli. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Luca Serafini sul Milan e Rafa Leao: "Con Okafor e Chukwueze il Milan gioca più di squadra. Con Leao in campo ci si affida sempre alle sue giocate. Dopo l’ingresso di Okafor e Chukwueze sono stati più coinvolti Emerson, Fofana, Theo… Cresce lo spirito di squadra: ma questa non è una colpa di Leao, ma una conseguenza. Il Milan quando è squadra ottiene i risultati, non esiste il “Milan di Pulisic” o “di Leao”, esiste se è squadra."