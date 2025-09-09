Non solo Adli. L'Al-Shabab sta chiudendo per altri due acquisti

Non solo Yacine Adli. Secondo quanto riportato da TMW, l'Al-Shabab sta chiudendo altri due acquisti: si tratta di Josh Brownhill (29 anni), reduce da un'ottima stagione in cui ha segnato 18 gol con il Burnley in Championship, contribuendo eccome alla promozione dei Clarets, e Marcelo Grohe (38 anni), veterano portiere brasiliano classe 1987.

ADLI SALUTA

In queste prossime ore il trasferimento a titolo definitivo di Yacine Adli all'Al Shabab sarà ufficiale. Come confermato nelle scorse ore, anche da MilanNews.it, il centrocampista rossonero sarà in viaggio oggi verso Riad dove sosterrà le visite mediche prima di firmare un ricchissimo contratto con la squadra del massimo campionato arabo. In questo modo il Milan si libera di uno degli ultimi esuberi - che era in scadenza - e riesce anche a guadagnarci qualcosa.

A parlare e commentare la trattativa, questa mattina, è il QS che scrive così: "Petrodollari per Adli. Milan, 8 milioni dagli arabi. Al giocatore maxi-ingaggio". Da via Aldo Rossi riusciranno a fare plusvalenza, il centrocampista firmerà per tre anni a 7 milioni di euro a stagione. Lo conferma anche il sottotitolo del pezzo: "L'Al Shabab chiama il centrocampista francese: triennale da 7 milioni di euro a stagione. Si chiude la parabola rossonera di un oggetto misterioso. Con un ricco addio".