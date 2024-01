Oddo su Gabbia: "Hanno optato per un profilo che conosce già il mister"

“A gennaio è sempre difficile fare mercato. I giocatori nuovi che arrivano hanno poco tempo per inserirsi. Gli allenatori hanno delle idee e cercare di attuarle, ma quando ci sono molti cambi non è facile farlo subito”.

Così a TuttoMercatoWeb Massimo Oddo.

Il Milan ha riportato a casa Gabbia. Non una scelta che infiamma i tifosi…

“Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: trovare un centrale italiano che conosce il campionato non è facile. Hanno optato per un profilo che conosce già il mister. Vagliando il mercato hanno visto che altre soluzioni non erano percorribili”.